На своїй сторінці в Instagram колишній обранець Ксенії Мішиної розмістив свою свіжу світлину та несподіва під нею повідомив приємну для українців новину: в Ленінградській області рф вертоліт Мі-8 з росгвардійцями впав під час навчань.

"Бачили на навчаннях в рашке гвинтокрил впав? Файно)", — написав Еллерт.

При цьому на фото Олександр крупним планом показав своє обличчя. Екс-коханий Мішиної вирішив збрити бороду, але залишити вуса. При цьому поголитися гладку в Еллерта не вийшло, на його обличчі та шиї видніються кілька кривавих порізів.

Шанувальники сміються зі змін у зовнішності Еллерта:

"Бородою збив його?)";

"Шрами прикрашають чоловіків!😍";

"Порізався страшне😂";

"Бойове поранення?";

"Це дуууже гарна новина";

"Ох ці вуса";

"Це жест доброї волі".

В коментарях відзначилися також екс-суперник по "Холостячці" та друг Еллерта Андрій Рибак та його наречена Аліна Смирнова. Олександр пообіцяв "подарувати" Аліні свої вуса на їхнє весілля.

Нагадаємо, переможець "Холостячки" Олександр Еллерт раптово звернувся до Пугачової з Галкіним.

Як повідомляла Politeka, скандал з "Дизель шоу" не вщухає, Еллерт заступився за ображену Мішину.

Також Politeka писала, що Еллерт боляче підколов "зниклого після 24 лютого" Олега Винника.