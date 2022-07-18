На своей странице в Instagram бывший избранник Ксении Мишиной разместил свое свежее фото и неожиданно под ним сообщил приятную для украинцев новость: в Ленинградской области рф вертолет Ми-8 с росгвардейцами упал во время учений.
"Видели на учениях в рашке вертолет упал? Файно)", - написал Эллерт.
При этом на фото Александр крупным планом показал свое лицо. Экс-возлюбленный Мишиной решил сбрить бороду, но оставить усы. При этом побриться гладко у Эллерта не получилось, на его лице и шее виднеются несколько кровавых порезов.
Поклонники смеются над изменениями во внешности Эллерта:
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"Бородой сбил его?)";
"Шрамы украшают мужчин! 😍";
"Порезался страшно 😂";
"Боевое ранение?";
"Это очень хорошая новость";
"Ох эти усы";
"Это жест доброй воли".
В комментариях отметились также экс-соперник по "Холостячке" и друг Эллерта Андрей Рыбак и его невеста Алина Смирнова. Александр пообещал "подарить" Алине свои усы на их свадьбу.
Напомним, победитель "Холостячки" Александр Эллерт внезапно обратился к Пугачевой с Галкиным.
Как сообщала Politeka, скандал с "Дизель шоу" не утихает, Эллерт вступился за обиженную Мишину.
Также Politeka писала, что Эллерт больно подколол "пропавшего после 24 февраля" Олега Винника.