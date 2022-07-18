На своей странице в Instagram бывший избранник Ксении Мишиной разместил свое свежее фото и неожиданно под ним сообщил приятную для украинцев новость: в Ленинградской области рф вертолет Ми-8 с росгвардейцами упал во время учений.

"Видели на учениях в рашке вертолет упал? Файно)", - написал Эллерт.

При этом на фото Александр крупным планом показал свое лицо. Экс-возлюбленный Мишиной решил сбрить бороду, но оставить усы. При этом побриться гладко у Эллерта не получилось, на его лице и шее виднеются несколько кровавых порезов.

Поклонники смеются над изменениями во внешности Эллерта:

"Бородой сбил его?)";

"Шрамы украшают мужчин! 😍";

"Порезался страшно 😂";

"Боевое ранение?";

"Это очень хорошая новость";

"Ох эти усы";

"Это жест доброй воли".

В комментариях отметились также экс-соперник по "Холостячке" и друг Эллерта Андрей Рыбак и его невеста Алина Смирнова. Александр пообещал "подарить" Алине свои усы на их свадьбу.

Напомним, победитель "Холостячки" Александр Эллерт внезапно обратился к Пугачевой с Галкиным.

Как сообщала Politeka, скандал с "Дизель шоу" не утихает, Эллерт вступился за обиженную Мишину.

Также Politeka писала, что Эллерт больно подколол "пропавшего после 24 февраля" Олега Винника.