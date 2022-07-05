Як пише Politeka.net , Єгор Крутоголов , художній директор "Дизель шоу", нещодавно опублікував пост про контентмейкера Миколу Федосенкова, який не може отримати гроші за свою роботу від "Дизель студіо".
Деякі зірки, включаючи Ксенію Мішину, заступилися за контентмейкер.
"Такі вчинки, напевно, через букву Z у логотипі?", написала Мішина в сторіс.
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Після цього Крутоголов висловився і про Ксенію.
Не залишився осторонь і колишній Мішиної - Олександр Еллерт. Він прокоментував публікацію продюсера "Дизель шоу" Олександра Бланара. Адже той висловився образами у бік Ксенії.
"У людини в лобовій частині мозку розташовуються такі центри, які відповідають за вміння писати та розмовляти.
І ось прочитав я те, що він написав і не можу зрозуміти, у цього алєші немає цих центрів? чи немає мозку?
чи спека?", - написав Еллерт у себе на сторінці.
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А ще Politeka повідомляла, що Мішина жорстко відповіла Крутоголову після скандалу із "Дизель шоу"
Також Politeka писала, що скандал довкола "Дизель шоу" набирає обертів, Крутоголов різко відповів Мішиній