Переможець "Холостячки" Олександр Еллерт звернувся до Алли Пугачової та Максима Галкіна з несподіваною пропозицією.

Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт – відомий український гуморист, який прославився завдяки участі на шоу "Холостячка". Там Олександр переміг, після чого тривалий час зустрічався із головною героїнею проекту Ксенією Мішиною. Але в результаті пара розпалася. Натомість тепер за Олександром стежать сотні тисяч фанів в Інстаграм, де знаменитість ділиться багатьом цікавим, а цього разу вирішив звернутися до Алли Пугачової та Максима Галкіна.

"Може фіктивне розлучення і знову весілля? Я якщо що, проведу. Просто є замовлення на чоловічка", - написав Еллерт.

Варто зазначити, що Пугачова зараз одружена вп'яте. У роки, коли Алла виходила заміж, у світі помирав один диктатор, окрім третьої, але там Горбачов розпочав розвал СРСР.

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