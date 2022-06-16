Колишній коханий Ксенії Мішиної поділився відповідними кадрами в своєму Instagram.

Як відомо, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Винник буквально зник з медійного простору. Співак записав звернення до росіян і поділився ще кількома постами на тему війни, проте на цьому вся його залученість закінчується. Поки інші українські артисти регулярно проводять благодійні концерти та акції в інших країнах, Винник продовжує уникати публічних появ.

На це і звернув увагу Еллерт.

"Оголошення! 24-го лютого з інформаційного простору зник хлопець! Прохання, якщо його побачите, нехай почне збирати на ЗСУ", - написав Еллерт на фотографії Винника.

Зазначимо, що на «пропажу» Винника звертали увагу і раніше. Соліст групи "Друга Ріка" Валерій Харчишин припустив, що Винник зараз може жити в Німеччині, де свого часу він починав кар'єру в якості оперного співака. На думку музиканта, там Винник може виступати з концертами.

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