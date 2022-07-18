Як пише Politeka.net , Даша Квіткова стала відомою балгодаря шоу Холостяк, причому через різні плітки і скандали вона не любить згадувати, як прийшла на шоу. Дівчині всього 24 роки, вона живе разом із Микитою Добриніним у шлюбі та виховує сина Лева, якому нещодавно виповнився один рік.

Тема сина, догляду за дитиною та тема схуднення стали частими "гостями" на сторінці Даші в Інстаграмі, оскільки вона любить розповідати про це.

"Вітання! Мене не було, бо ми лікували сина. Температура 38, кашель, нежить. Коли ти мама, у тебе набагато більше приводів для сліз. Це ми їздили до лікаря, а ще збіглася якась болячка та зуби…» - висловилася Квіткова.

Вона також не забула показати, як на тлі стресу почала знову худнути та перетворюватися. Як відомо, Даша хоче схуднути до форм, які були до народження сина.

Також часто Даша висловлюється з приводу різних "гострих" тем. Йшлося про те, як багато хто цинічно показує кадри з відпочинку і при цьому мовчить про те, що відбувається в країні. На Дашу обрушилася хвиля критики багатьох користувачів, дівчині довелося відповісти.

«І друзі, якщо я написала про тих, хто зараз закордоном та мовчить, я буквально таких людей і мала на увазі.

Тих, хто забув, веселиться та мовчить. Якщо це не ви – не треба себе приписувати до моїх Сторі і ображатись на мене. Якщо це не ви, ви знаєте про себе і робите все можливе. Дякую» - висловилася Даша.

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