Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова стала известной балгодаря шоу Холостяк, причем из-за различных сплетен и скандалов она не любит вспоминать, как пришла на шоу. Девушке всего 24 года, она живет вместе с Никитой Добрыниным в браке и воспитывает сына Льва, которому недавно исполнился один год.
Тема сына, ухода за ребенком и тема похудения стали частыми "гостями" на странице Даше в Инстаграм, так как она любит рассказывать об этом.
«Привет! Меня не было, потому что мы лечили сына. Температура 38, кашель, насморк. Когда ты мама, у тебя намного больше поводов для слез. Это мы ездили к доктору, а еще совпала какая-то болячка и зубы…» - высказалась Квиткова.
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Она также не забыла показать, как на фоне стресса начала снова худеть и преображаться. Как известно, Даша хочет похудеть до форм, какие были до рождения сына.
Также нередко Даша высказывается по поводу различных "острых" тем. Речь зашла о том, как многие цинично показывают кадры из отдыха и при этом молчат о происходящем в стране. На Дашу обрушилась волна критики от многих пользователей, девушке пришлось ответить.
«И друзья, если я написала о тех, кто сейчас заграницей и молчит, я буквально таких людей и имела в виду.
Тех, кто забыл, веселится и молчит. Если это не вы – не надо себя приписывать к моим Стори и обижаться на меня. Если это не вы, вы о себе знаете и делаете все возможное. Спасибо» - высказалась Даша.
Напомним, беда случилась с Илоной Гвоздевой из "Танцев со звездами".
Как сообщала Politeka, Макс Барских показал, как теперь выступает в метро, пока другие артисты за границей.
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