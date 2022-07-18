Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова стала известной балгодаря шоу Холостяк, причем из-за различных сплетен и скандалов она не любит вспоминать, как пришла на шоу. Девушке всего 24 года, она живет вместе с Никитой Добрыниным в браке и воспитывает сына Льва, которому недавно исполнился один год.

Тема сына, ухода за ребенком и тема похудения стали частыми "гостями" на странице Даше в Инстаграм, так как она любит рассказывать об этом.

«Привет! Меня не было, потому что мы лечили сына. Температура 38, кашель, насморк. Когда ты мама, у тебя намного больше поводов для слез. Это мы ездили к доктору, а еще совпала какая-то болячка и зубы…» - высказалась Квиткова.

Она также не забыла показать, как на фоне стресса начала снова худеть и преображаться. Как известно, Даша хочет похудеть до форм, какие были до рождения сына.

Также нередко Даша высказывается по поводу различных "острых" тем. Речь зашла о том, как многие цинично показывают кадры из отдыха и при этом молчат о происходящем в стране. На Дашу обрушилась волна критики от многих пользователей, девушке пришлось ответить.

«И друзья, если я написала о тех, кто сейчас заграницей и молчит, я буквально таких людей и имела в виду.

Тех, кто забыл, веселится и молчит. Если это не вы – не надо себя приписывать к моим Стори и обижаться на меня. Если это не вы, вы о себе знаете и делаете все возможное. Спасибо» - высказалась Даша.

Напомним, беда случилась с Илоной Гвоздевой из "Танцев со звездами".

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