Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Злата Огневич продовжує залишатися вдома та підтримує українських військових, які захищають нашу державу та свободу громадян. Також виконавиці більше часу приділяє роботі, наголошуючи на ній у мережі, а не на обговореннях особистого життя.

«Вже бачила премонтаж відео для нового проекту 🥹 І це дуже зворушливо! Я взагалі стала надчутливою останнім часом, а з огляду на мою бурхливу фантазію, - це відразу помножити на 10 😁 Реліз синглу плануємо на кінець липня 🙌🏼 І це тільки початок)))» - написала Злата.

У мережі одразу відреагували:

«Outfit 😍💔🫶🏼; Краса 😍; Чутлива та сильна! ❤; Добре 😍; Неймовірна❤️; Стильна красуня 🔥; Добре; Злато, ви чарівна ❤️; Красуня 🔥; Чекаємо з нетерпінням!! 😋😄 А ще це ж треба вміти так класно фотографувати🌟фото....😻; Яка гарна 😍; Естетичні фото 🔥».

Злата також встигає приділити час собі і почала активніше займатися.

У спортзалі артистка частий гість, причому вона старанно займається під наглядом тренера і нерідко вихваляється дивовижною розтяжкою. За словами Злати, підтримувати фігуру у залі – мало. Слід також правильно харчуватися, налагодити режим дня та турбуватися про свою шкіру.

У залі Злата віддає всі сили на вправи під кожну групу м'язів і закликає не слідувати трендам, а підбирати все індивідуально.

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