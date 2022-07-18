Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич продолжает оставаться дома и поддерживает украинских военных, которые защищают наше государство и свободу граждан. Также исполнительнице больше времени уделяет работе, делая акцент на ней в сети, а не на обсуждениях личной жизни.
«Уже видела премонтаж видео для нового проекта 🥹 И это очень трогательно! Я вообще стала сверхчувствительной в последнее время, а учитывая мою бурную фантазию, - это сразу умножить на 10 😁 Релиз сингла планируем на конец июля 🙌🏼 И это только начало)))» - написала Злата.
В сети сразу отреагировали:
«Outfit 😍💔🫶🏼; Красота 😍; Чувствительная и сильная! ❤; Хорошо 😍; Невероятная❤️; Стильная красавица🔥; Хорошо; Злата, вы очаровательна ❤️; Красотка 🔥; Ждем с нетерпением!! 😋😄 А еще это же надо уметь так классно фотографировать🌟фото....😻; Какая красивая😍; Эстетические фото🔥».
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Злата также успевает уделить время себе и начала более активно заниматься.
В спортзале артистка частый гость, причем она усердно занимается под присмотром тренера и нередко хвастается изумительной растяжкой. По словамЗлаты, поддерживать фигуру в зале - мало. Следует также правильно питаться, наладить режим дня и беспокоиться о своей коже.
В зале же Злата отдает все силы на упражнения под каждую группу мышц и призывает не следовать трендам, а подбирать все индивидуально.
Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" поразила кадрами с сыновьями и признанием.
Как сообщала Politeka, внучка Софии Ротару покорила съемкой прямо посреди улицы Лос-Анджелеса.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Огневич.