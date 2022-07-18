Як повідомляє Politeka.net , Полякова після повернення в Україну продовжує активно вести соціальні мережі та розповідати про свої успіхи. Також артистка підтримує українців та вирішила похвалитися кадрами зі свого нещодавнього виступу.

«Одна з моїх нових пісень «Все буде добре, Олю», яку ви могли почути на «Концерті у метро»! Щоразу, коли співаю цю пісню, навіть тихо про себе, мене переповнюють емоції… Емоції, які зрозуміють лише українці… Це ще не реліз треку, але скоро він буде!» – написала Ольга.

У мережі також відреагували:

«До мурашок 🙌; До сліз ....😢 Хай буде Божа Воля!❤️; Дуже добре звучить Ваш голос українською❤; Перехід українською вирощує у вас глибоку артистку. Ми вас підтримуємо та чекаємо таких пісень!; Класна україномовна пісня 🔥🔥; Добре, Олю! Рідна, українська мова завжди звучить добре!; Дуже гарна пісня".

Раніше в мережі почали поширюватися інформація про те, що чоловік все ж таки з родиною возз'єднався і спокійно дивився концерт дружини в Празі. Полякова поспішила відповісти.

"Прошу вас, люди, не розповсюджуйте го*но на вентилятор, гидко на це дивитися! І до речі, з 29 червня мій чоловік має право виїжджати з країни, бо йому виповнилося шістдесят років. Привітайте мене! А всі, хто розганяє хейт і пише неправду – закрийте роти і йдіть в *опу” – відреагувала Полякова.

Нагадаємо, Оля Полякова відповіла хейтерам після мовного скандалу з Єфросиніною.

Як повідомляла Politeka, Олександр Педан публічно засудив Полякову та Єфросиніну.

Також Politeka писала, що Полякова з Астаф'євою показали, як веселяться вечорами з Єфросиніною.