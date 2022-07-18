Как сообщает Politeka.net, Полякова после возвращения в Украину продолжает активно вести социальные сети и рассказывать о своих успехах. Также артистка поддерживает украинцев и решила похвастаться кадрами из своего недавнего выступления.

«Одна из моих новых песен «Все будет хорошо, Оля», которую вы могли услышать на «Концерте в метро»! Каждый раз, когда я пою эту песню, даже тихо о себе, меня переполняют эмоции… Эмоции, которые поймут только украинцы… Это еще не релиз трека, но скоро он будет!» - написала Ольга.

В сети также отреагировали:

«До мурашек 🙌; До слез….😢 Да будет Божья Воля!❤️; Очень хорошо звучит Ваш голос на украинском❤; Переход на украинский выращивает у вас глубокую артистку. Мы вас поддерживаем и ждем таких песен!; Классная украиноязычная песня 🔥🔥; Хорошо, Оля! Родной, украинский язык всегда звучит хорошо!; Очень хорошая песня».

Ранее в сети начали распространяться информация о том, что супруг все же с семьей воссоединился и спокойно смотрел концерт жены в Праге. Полякова поспешила ответить.

"Прошу вас, люди, не распространяйте го*но на вентилятор, противно на это смотреть! И кстати, с 29 июня мой муж имеет право выезжать из страны, так как ему исполнилось шестьдесять лет. Поздравьте меня! А все, кто разгоняет хейт и пишет неправду - закройте рты и идите в *опу" - отреагировала Полякова.

Напомним, Оля Полякова ответила хейтерам после речевого скандала с Ефросининой.

Как сообщала Politeka, Александр Педан публично осудил Полякову и Ефросинину.

Также Politeka писала, что Полякова с Астафьевой показали, как веселятся по вечерам с Ефросининой.