Як пише Politeka.net , Святослав Вакарчук є популярним артистом, який не так часто показує нові кадри в Інстаграмі. Проте співак зайнятий допомогою українським захисникам та подорожує гарячими точками з концертами.

«Вчора був дуже затишний та теплий благодійний вечір у Києві. Дякую всім, хто встиг взяти квитки) Так, сьогодні такі реалії, що зустрічатись навіть у тилових містах можемо лише у дуже невеликому колі. Однак це не завадить нам допомагати тим, кому ми можемо проводити такі вечори.

Дуже потрібні й рації, які замовляли воїни, вже скоро поїдуть до бригади. Я від себе особисто до загального збору додаю 110.000 грн і повністю закриваємо це замовлення. Наступного разу хотілося б, з Божою та ЗСУ допомогою зустрітися у Києві на "Олімпійському"» - висловився Вакарчук.

Раніше ми писали, що Святослав Вакарчук вперше став батьком, стало відомо у серпні минулого року. Проте, сам співак спочатку не розкривав ні точну дату народження дитини, ні ім'я матері. Відомо було лише те, що у музиканта народився хлопчик, якого назвали Іваном.

А вчора, у День батька, Святослав назвав дату народження малюка та написав слова подяки.

«Святкувати перший рік сина у день батька – особливий подарунок долі!», - написав під фото Вакарчук.

Також, Вакарчук з "Океану Ельзи" показав, як має виглядати справжній український герой

А ще Politeka повідомляла, що Вакарчук з "Океану Ельзи" зворушив до сліз кадрами в лікарні

Також Politeka писала, що Вакарчук з "Океану Ельзи" похвалився "подарунком" від Ілона Маска