Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук является популярным артистом, который не так часто показывает новые кадры в Инстаграм. Однако певец занят помощью украинским защитникам и путешествует по горячим точкам с концертами.

«Вчера был очень уютный и теплый благотворительный вечер в Киеве. Спасибо всем, кто успел взять билеты) Да, сегодня такие реалии, что встречаться даже в тыловых городах можем только в очень небольшом кругу. Однако это не помешает нам помогать тем, благодаря кому мы можем проводить такие вечера.

Очень нужны и те рации, которые заказывали воины, уже скоро поедут в бригаду. Я от себя лично в общий сбор добавляю 110.000 грн и закрываем полностью этот заказ. В следующий раз хотелось бы, с Божьей и ВСУ помощью, встретиться в Киеве на "Олимпийском"» - высказался Вакарчук.

Ранее мы писали, Святослав Вакарчук впервые стал отцом, стало известно в августе прошлого года. Однако, сам певец изначально не раскрывал ни точную дату рождения ребенка, ни имя его матери. Было известно только то, что у музыканта родился мальчик, которого назвали Иваном.

А вчера, в День отца, Святослав назвал дату рождения малыша и написал слова благодарности.

«Праздновать первый год сына в день отца – особенный подарок судьбы!», - написал под фото Вакарчук.

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