Новина про те, що минулої ночі обірвалося життя відомої української телеведучої та актриси Руслани Писанки приголомшила її колег і телеглядачів.

Нагадаємо, про смерть 56-річної Писанки повідомили її колеги, пише Politeka.net.

«Руся практично нікому не казала про свою війну. Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала", - розповіли в колективі «Сніданку з 1+1».

Відомо, що після повномасштабного російського вторгнення Руслана виїхала до Німеччини, де лікарі діагностували у неї важку хворобу.

«Не віриться... Не можу прийти до тями... Руся…», «Господи, як шкода. Чудова жінка, красуня,акторка.Світла і Вічна пам'ять тобі Русланочко. Царство тобі небесне. Легких хмаринок. Рідним і близьким людям, щирі співчуття», «Оце так шок! Аж не віриться. Така хороша ведуча була. Співчуття рідним та близьким! Царство Небесне!», «Дуже шкода, завжди усміхнена, позитивна, гарна. Не віриться. Земля пухом. Хай спочиває з миром. Вічна пам'ять», «Несподівано, дуже прикро що йдуть з життя українські актори. Світла пам'ять. Царство небесне щирі співчуття рідним та колегам по сцені, всім хто її любив . Земля пухом», - пишуть у коментарях приголомшені українці.

Нагадаємо, у лютому телеведуча під час вистави "Потяг "Одеса мама" впала і знепритомніла.

"Дякую вам, мої рідні, мої колеги, - ви мене неймовірно підтримували і допомагали. Вимушена констатувати діагноз - у мене перелом ноги зі зміщенням. На жаль, без операції не пройде", - повідомляла Руслана Писанка після інциденту.

Останній пост Руслани у Facebook присвячений звірствам окупантів в Бучі.

"Вічна пам'ять тим, хто загинув", - написала Руслана 4 квітня.

Нагадаємо, раніше стало відомо про загибель відомого телеведучого Каріма Гуламова - чоловік віддав своє життя за Україну.

Крім того, повідомлялося, що з'явилися фото та подробиці з місця загибелі відомого українського актора Паші Лі.

Раніше стало відомо, що знайдено тіло Паші Лі, який загинув 6 березня.