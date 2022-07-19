Як повідомляє Politeka.net , дружина ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника Христина, може похвалитися ідеальною фігурою. Мама трьох синів активно займається спортом та стежить за своїм харчуванням. На особистій сторінці в Інстаграм вона показала сміливе вбрання, яке підштовхнуло її стрункі форми.

Так, красуня позувала перед камерою у синьому корсеті, блакитному брючному костюмі та білих кросівках. Спокусливий образ доповнюють сонцезахисні окуляри та сумочка в тон наряду. Волосся Христина Решетник розпустила по плечах, а також зробила макіяж із акцентом на очі.

Вона позувала біля житлових масивів та зелених чагарників, а на деяких кадрах вона ще й позувала у шортах умето штанів-палаццо. На фото дівчина приймала різні пози, але на всіх знімках Христина Решетник мило посміхалася.

Користувачі мережі не втрималися і засипали її компліментами: "Христина ви така гарна, щоб усі після народження трьох дітей так шикарно виглядали", "Ваууу як стильно, дуже гарний топ, та й костюм чарівний", "Ви неймовірна красуня", "Стильна красуня".

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