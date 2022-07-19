Как сообщает Politeka.net, жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника Кристина, может похвастаться идеальной фигурой. Мама троих сыновей активно занимается спортом и следит за своим питанием. На личной странице в Инстаграм она показала смелый наряд, который подеркнул ее стройные формы.

Так, красотка позировала перед камерой в синем корсете, голубом брючном костюме и белых кроссовках. Соблазнительный образ дополняют солнцезащитные очки и сумочка в тон наряда. Волосы Кристина Решетник распустила по плечам, а также сделала макияж с акцентом на глаза.

Она позировала возле жилых массивов и зеленых кустарников, а на некоторых кадрах она еще и позировала в шортах вмето штанов-палаццо. На фото девушка принимала разные позы, но на всех снимках Кристина Решетник мило улыбалась.

Пользователи сети не удержались и засыпали ее комплиментами: "Кристина вы так хороша, чтобы все после рождения троих детей так шикарно выглядели", "Ваууу как стильно, очень красивый топ, да и костюм волшебный", "Вы невероятная красотка", "Стильная красавица!".

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник нашел способ подбодрить украинцев.

Как сообщала Politeka, жена ведущего "Холостяка" Решетника разоткровенничалась о сложных взаимоотношениях сыновей.

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