Українська актриса, переможниця "Танців зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина після скандалу з "Дизель шоу" несподівано заговорила про зраду близьких і почала ділитися переживаннями у Сторіс. Також артистка ділиться потаємним, не боячись засудження.

У Сторі Ксенія знову висловилася про зраду близької їй людини, намагаючись при цьому не розкривати особливих деталей.

"Привіт друзі. В останній тиждень життя наче перевіряє мене на міцність. А мені все хочеться спитати, може вистачить? Такий сильний стрес, який ми зараз проживаємо, на всіх відображається по-різному. І на жаль, дехто не проходить випробування. Вивертають назовні свої слабкі сторони і опускаються нижче за плінтус.

У моєму житті вже траплялися зради раніше, я просто думала, що зі мною щось не так. Як же добре усвідомити, що іноді люди дуже погано роблять, тому що вони такі, а ти не маєш до цього відношення. Що ж, урок пройдено!» – пише Ксенія.

«Я завжди думала, що в найжорстокіших ситуаціях найближчі люди мають бути поруч. Я завжди думала, що в найжорстокіших ситуаціях немає місця зраді! Але життя навчає іншого. Слухати свою інтуїцію та вміти бачити та думати!

Війна перевернула життя багатьом людям, і я в цьому списку. Але я вірю і знаю, що все на краще і попереду ще багато любові та щастя» – висловилася Ксенія після всіх конфліктів.

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