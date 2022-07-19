Украинская актриса, победительница "Танців з зірками" и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина после скандала с "Дизель шоу" неожиданно заговорила о предательстве близких и стала делиться переживаниями в Сторис. Также артистка делится сокровенным, не боясь осуждения.

В Стори Ксения снова высказалась о предательстве близкого ей человека, стараясь при этом не раскрывать особых деталей.

«Привет, друзья. В последнюю неделю жизнь словно проверяет меня на прочность. А мне все хочется спросить, может хватит? Такой сильный стресс, который мы проживаем сейчас, на всех отображается по-разному. И к сожалению, некоторые не проходят испытание. Выворачивают наружу свои слабые стороны и опускаются ниже плинтуса.

В моей жизни уже случались измены ранее, я просто думала, что со мной что-то не так. Как же хорошо наконец-то осознать, что иногда люди очень плохо делают, потому что они такие, а ты не имеешь к этому отношения. Что ж, урок пройден!» - пишет Ксения.

«Я всегда думала, что в самых жестоких ситуациях самые близкие люди должны быть рядом. Я всегда думала, что в самых жестоких ситуациях нет места предательству! Но жизнь учит другому. Слушать свою интуицию и уметь видеть и думать!

Война перевернула жизнь многим людям и я в этом списке. Но я верю и знаю, что все к лучшему и впереди еще много любови и счастья» - высказалась Ксения после всех конфликтов.

Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала украинцам, как они постоянно спонсируют россию.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Злату Огневич.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошеломила видом, показав, есть ли у нее ботокс.