Актриса Ганна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, досить активно веде соціальні мережі та розповідає про свої будні. Наразі артистка більше захоплена домашніми справами та безпекою сім'ї, а також все частіше радує українок смачними та корисними рецептами.

На цей раз Ганна вирішила поділитися своїм рецептом фаршированих перчиків, який їй подобаються.

«Друзі, які підготували вам чудовий рецепт – фаршировані перчики» - пише Анна.

Вам знадобиться:

Болгарський перець – 2 шт.;

Цибуля – 1/2 шт.;

Кабачок – 1/3 шт.;

Помідор – 1 шт.;

Куряче філе – 1 шт.;

Чеснок – 1 зубчик;

Сир -1 ст. ліжка;

Моцарела або фета - 30 г;

Петрушка - 1 гілочка;

Рослинна олія для смаження;

Сіль, перець за смаком.

Етапи приготування:

1️⃣ Перець розрізаємо вздовж, видаляємо насіння. Укладаємо на лист, додаємо трохи олії і відправляємо в духовку до м'якості при 200 гр.

2️⃣ Поки що нарізаємо кубиком кабачок, цибулю, помідор, куряче філе. Натираємо сир.

3️⃣ Обсмажуємо кілька хвилин цибулю, закидаємо кабачок, філе, помідор.

4️⃣ Вимикаємо вогонь, додаємо сир, моцарелу, петрушку, часник. Добре перемішуємо.

5️⃣ Начиняємо перчики, посипаємо сиром і відправляємо в духовку на 7 хвилин.

«Які вони соковиті та смачні виходять – ти обов'язково мусиш спробувати!» – пише Саліванчук.

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