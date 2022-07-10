На офіційній сторінці "Квартал 95" розмістили перший випуск Байрактар Talks, гостем якого став радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Ми приготували вам сюрприз! У новому форматі Байрактар Talks обговорюватимемо важливі теми разом із нашими важливими гостями, першим з яких став Олексій Арестович. Приємного перегляду!", — сказано в підписі до відео.



Українці в коментарях висловили своє обурення і через підбір гостя, і через зовнішній вигляд розповнілих Кошового та Пікалова:

"Дуже сумно, хлопці, коли побачив ваш бекстейдж, і ви далі між собою кац*пською, тобто Українською ви тільки на камеру"

"Ніф Ніф, Нуф Нуф і Наф Наф";

"Важливі гості це Арестович??? Капець. У мене просто немає слів";

"какие мерзкие рожи";

"Больше не буду смотреть, это разочарование....😢".

Напомним, дочь Елены Кравец из "Квартал 95" показала младших братика и сестренку.

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