Актриса Анна Саливанчук, являющаяся женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, довольно активно ведет социальные сети и рассказывает о своих буднях. Сейчас артистка больше увлечена домашними делами и безопастностью семьи, а также все чаще радует украинок вкусными и полезными рецептами.

В этот раз Анна решила поделиться своим рецептом фаршированных перчиков, который ей нравятся.

«Друзья, подготовившие для вас отличный рецепт – фаршированные перчики» - пишет Анна.

Вам понадобится:

Болгарский перец – 2 шт.;

Лук – 1/2 шт.;

Кабачок – 1/3 шт.;

Помидор – 1 шт.;

Куриное филе – 1 шт.;

Чеснок – 1 зубчик;

Сыр –1 ст. кровати;

Моцарелла или фета – 30 гр;

Петрушка – 1 веточка;

Растительное масло для жарки;

Соль, перец по вкусу.

Этапы приготовления:

1️⃣ Перец разрезаем вдоль, удаляем семена. Укладываем на лист, добавляем немного растительного масла и отправляем в духовку до мягкости при 200 гр.

2️⃣ Пока нарезаем кубиком кабачок, лук, помидор, куриное филе. Натираем сыр.

3️⃣ Обжариваем несколько минут лук, забрасываем кабачок, филе, помидор.

4️⃣ Выключаем огонь, добавляем сыр, моцареллу, петрушку, чеснок. Хорошо перемешиваем.

5️⃣ Начиняем перчики, посыпаем сыром и отправляем в духовку на 7 минут.

«Какие они сочные и вкусные получаются – ты обязательно должен попробовать!» - пишет Саливанчук.

Напомним, Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" жестко разнесли за эфир с Арестовичем.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.

Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.