Старшей дочери юмориста и его жены Ксении в начале этого года исполнилось 14 лет. Варвара растет артистичной, в своем юном возрасте она уже успела засветиться на телевидении в шоу "Голос. Дети" и "Рассмеши комика".

Ранее Варя вместе с мамой и младшей сестрой Серафимой находились в селе Кранево в Болгарии, куда они бежали от полномасштабного вторжения рф, но, сейчас приехала в Киев и воссоединилась со своим парнем, имя которого не называет.

В сторис на своей странице в Instagram Варвара Кошевая разместила забавное селфи с бойфрендом. Юная парочка прогулялась возле одного из ТРЦ.

Варя вышла в маленьком черном топе и штанах цвета хаки, а также сделала игривые косички. Длинноволосый избранник Кошевой надел майку-алкоголичку и дополнил образ бусами и септумом.

У себя в Instagram парень также разместил кадры с прогулки, на которых с юмором "пожаловался" на надоедливое внимание со стороны Вари: "пристала ко мне, как отвязаться? помогите плз".

Напомним, дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" покорила новым образом.

Как сообщала Politeka, Виктория Булитко из "Дизель шоу" поразила кадрами с места трагедии.