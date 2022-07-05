Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. У пары есть двое сыновей, последнего из которых Саливанчук родила в 2020 году. Анна играет не только в телекартинах, но и в театре. Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где делится с фанами своим творчеством и личными кадрами.

А в этот раз Анна решила поговорить с фанами.

"Правда-ложь?", - написала Саливанчук.

"А вы когда-то на съемках целовались с кем-то кроме мужчины?", - написала Анна.

"Правда", - ответила Саливанчук.

Также звезда прикрепила несколько фотографий, где показала свои поцелуи. На кадрах можно увидеть Олю Полякову, а также актрису Ирину Сопонару.

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