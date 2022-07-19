Знаменита пара – Даша Квіткова та Микита Добринін, який був героєм шоу «Холостяк» – рік тому стали батьками. Народився їх довгоочікуваний син Лев.

Батьки, незважаючи на зайнятість, дуже багато часу проводять з первістком і іноді радують шанувальників його фотографіями.

Так, Даша Квіткова опублікувала у своєму інстаграмі зворушливе фото, де зображено з малюком на дивані. Блогерша тримала Лева на руках і ніжно обіймала.

Видно, що щаслива мама насолоджується кожним моментом, проведеним із сином.

«Щоб усі діти були здорові», – підписала Даша Квіткова.

Користувачі мережі почали коментувати знімок.

" Фото про велике кохання мами до своєї дитини. Нехай наші лялечки будуть здорові та щасливі. А мами з татом живуть до старості і виховують правнуків у мирній країні!",

"Красивий диван, гарний ти, гарна засмага 😍😍😍",

"Які милі",

"Яке фото",

"Амінь",

Раніше Даша розповідала, що її синочок захворів одразу після дня народження. У малюка була температура, соплі, він хрипів і весь день провів на руках.

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