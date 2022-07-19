Батьки, незважаючи на зайнятість, дуже багато часу проводять з первістком і іноді радують шанувальників його фотографіями.
Так, Даша Квіткова опублікувала у своєму інстаграмі зворушливе фото, де зображено з малюком на дивані. Блогерша тримала Лева на руках і ніжно обіймала.
Видно, що щаслива мама насолоджується кожним моментом, проведеним із сином.
«Щоб усі діти були здорові», – підписала Даша Квіткова.
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Користувачі мережі почали коментувати знімок.
" Фото про велике кохання мами до своєї дитини. Нехай наші лялечки будуть здорові та щасливі. А мами з татом живуть до старості і виховують правнуків у мирній країні!",
"Красивий диван, гарний ти, гарна засмага 😍😍😍",
"Які милі",
"Яке фото",
"Амінь",
Раніше Даша розповідала, що її синочок захворів одразу після дня народження. У малюка була температура, соплі, він хрипів і весь день провів на руках.
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