Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару – відома українська актриса театру та кіно, а також зірка "Жіночого кварталу". Знаменитість після 24 лютого поїхала до Лондона, тікаючи від жахів війни. А днями знаменитість повернулася до Києва і вже грала у новій виставі. Не забуває Сопонару про Інстаграм, де активно веде свій блог.

А цього разу Сопонару вирішила поговорити із фанатами.

"Пиши сюди", - було запропоновано на сторіс.

"Чи маєш тату?", - запитав фанат.

"Чи є у мене тату? Так, є, досить багато, але маленьких. Ось, наприклад, тут. Ось тут і ще кілька під одягом", - сказала Ірина.

Нагадаємо, зірка "Жіночого кварталу" Сопонару наважилася повернутися в Україну з Лондона.

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