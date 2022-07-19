Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса театра и кино, а также звезда "Женского квартала". Знаменитость после 24 февраля уехала в Лондон, убегая от ужасов войны. А на днях знаменитость вернулась в Киев и уже играла в новом представлении. Не забывает Сопонару и об Инстаграм, где активно ведет свой блог.
А в этот раз Сопонару решила поговорить с фанатами.
"Пиши сюда", - было предложено на сторис.
"Есть ли у тебя тату?", - спросил фанат.
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"Есть ли у меня тату? Да, есть, довольно таки много, но маленьких. Вот, например, тут. Вот тут и еще несколько под одеждой", - сказала Ирина.
Напомним, звезда "Женского квартала" Сопонару решилась вернуться в Украину из Лондона
А еще Politeka сообщала, что звезда "Женского квартала" Сопонару показала, в кого такая красотка
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