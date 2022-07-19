Актриса Ирина Сопонару, звезда "Женского квартала", показала, какие татуировки у нее есть, честно ответит на вопрос.

Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса театра и кино, а также звезда "Женского квартала". Знаменитость после 24 февраля уехала в Лондон, убегая от ужасов войны. А на днях знаменитость вернулась в Киев и уже играла в новом представлении. Не забывает Сопонару и об Инстаграм, где активно ведет свой блог.

А в этот раз Сопонару решила поговорить с фанатами.

"Пиши сюда", - было предложено на сторис.

"Есть ли у тебя тату?", - спросил фанат.

"Есть ли у меня тату? Да, есть, довольно таки много, но маленьких. Вот, например, тут. Вот тут и еще несколько под одеждой", - сказала Ирина.

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