Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - успешная украинская актриса и звезда проекта "Женский квартал". Знаменитость, как и другие украинские звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, которые решились на полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Долгое время Ирина находилась в Лондоне, прячась от ужасов войны. А теперь актриса решила показать себя после возвращения в Украину. Соответствующие кадры звезда опубликовала в своем Инстаграм.

"Это я в гримерке жду начала представления. К вам обращаюсь вот с чем. Напоминаю, что в среду будет еще одно представление с моим участием, что я в Киеве и вот играю в театре", - сказала Ирина.

На кадрах звезда была укутана в белую ткань. Видимо Ирине наносили грим перед выходом на сцену.

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