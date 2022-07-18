Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - успешная украинская актриса и звезда проекта "Женский квартал". Знаменитость, как и другие украинские звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, которые решились на полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Долгое время Ирина находилась в Лондоне, прячась от ужасов войны. А теперь актриса решила показать себя после возвращения в Украину. Соответствующие кадры звезда опубликовала в своем Инстаграм.
"Это я в гримерке жду начала представления. К вам обращаюсь вот с чем. Напоминаю, что в среду будет еще одно представление с моим участием, что я в Киеве и вот играю в театре", - сказала Ирина.
На кадрах звезда была укутана в белую ткань. Видимо Ирине наносили грим перед выходом на сцену.
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