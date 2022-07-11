Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса и звезда "Женского квартала". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Сейчас Ирина находится в Европе, спасаясь от ужасов войны. Не забывает Сопонару и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.
А в этот раз поделилась черно-белым снимком с матерью. Семья сидела в заведении за столиком, когда их сфотографировали.
"Ирина и Мамочка глазами Яны", - написала Сопонару под фотографией.
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Фаны сразу начали лайкать и комментировать снимок:
"Ирочка так на маму похожа, здоровья вам, удачи, терпения", "Мать и ее прекрасная дочь красавица очаровательна очень хорошо смотреть!", "Мои девочки".
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