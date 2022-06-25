Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса и звезда "Квартал 95". После начала войны Ирина уехала из Украины и находится в безопасном месте в Лондоне. У девушки есть избранник, но он не является гражданином Украины, поэтому не участвует в защите государства. Сопонару, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в войне с россией.

Не забывает Ирина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Сопонару решила ответить на вопросы фанатов.

"Поговорим?", - предложила Ирина.

"Очень интересует, почему ты обрезала такие волосы красивые. Или то был парик?", - спросил фанат.

"Обрезала, ибо захотела. Так бывает", - ответила Сопонару и показала короткую стрижку.

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