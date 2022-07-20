Як пише Politeka.net, 17-річна Діва Кассель стала відома відразу після першої появи на червоній доріжці. Дівчина отримала кілька пропозицій від модних будинків та стала моделлю, як і її мама.
Після того, як дівчина долучилася до світського життя, знайомства та корисні зустрічі не змусили на себе чекати. На одній і таких Діва зустріла свого молодика, який з нею досі і також працює моделлю.
На добірці романтичних кадрів пара на всю насолоджується суспільством один одного і веселиться вже після показу, в якому Діва брала участь в Італії.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Виведення монет із обігу: НБУ повідомив про важливі зміни
Тарифи на газ і тепло, в Раді прийняли несподіване рішення: "Ось тобі і вплив олігархів..."
Мобілізація в Україні: хто отримає відстрочку, в Раді повідомили про зміни
Чекайте на SMS: українцям повідомили про гроші, які прийдуть на їхні картки "Ощадбанку", кому можна розраховувати
"Як мама!" - пишуть у мережі шанувальники.
Також шанувальники представили цілу добірку кадрів із Дівою, яку знову помітили зі своїм молодим хлопцем на прогулянці після покупок. Як відомо, Діва закохана в Луку Саландра, він народився і живе в Парижі, також є моделлю та активно веде соціальні мережі.
Раніше повідомлялося, що двоє молодих людей познайомилися і полюбили один одного в модних колах. Тепер вони активно спілкуються і нерідко влаштовують спільні прогулянки, хоч хлопець живе у Франції.
Нагадаємо, юна дочка Беллуччі у сукні з корсетом довела, що нічим не гірша за матір.
Як повідомляла Politeka, юна дочка Моніки Беллуччі у повітряній сукні показала, де замінила матір.
Також Politeka писала, що донька Моніки Беллуччі у прозорому вбранні влаштувала провокаційну фотосесію.