Діва показала, з ким зараз проводить час.

Як пише Politeka.net, 17-річна Діва Кассель стала відома відразу після першої появи на червоній доріжці. Дівчина отримала кілька пропозицій від модних будинків та стала моделлю, як і її мама.

Після того, як дівчина долучилася до світського життя, знайомства та корисні зустрічі не змусили на себе чекати. На одній і таких Діва зустріла свого молодика, який з нею досі і також працює моделлю.

На добірці романтичних кадрів пара на всю насолоджується суспільством один одного і веселиться вже після показу, в якому Діва брала участь в Італії.

"Як мама!" - пишуть у мережі шанувальники.

Також шанувальники представили цілу добірку кадрів із Дівою, яку знову помітили зі своїм молодим хлопцем на прогулянці після покупок. Як відомо, Діва закохана в Луку Саландра, він народився і живе в Парижі, також є моделлю та активно веде соціальні мережі.

Раніше повідомлялося, що двоє молодих людей познайомилися і полюбили один одного в модних колах. Тепер вони активно спілкуються і нерідко влаштовують спільні прогулянки, хоч хлопець живе у Франції.

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