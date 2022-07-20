Дева показала, с кем сейчас проводит время.

Как пишет Politeka.net, 17-летняя Дева Кассель стала известна сразу же после первого появления на красной дорожке. Девушка получила несколько предложений от модных домов и стала моделью, как и ее мама.

После того, как девушка приобщилась к светской жизни, знакомства и полезные встречи не заставили себя ждать. На одной и таких Дева встретила своего молодого человека, который с ней до сих пор и также работает моделью.

На подборке романтичных кадров пара во всю наслаждается обществом друг друга и веселится уже после показа, в котром Дева участвовала в Италии.

"Как мама!" - пишут в сети поклонники.

Также поклонники представили целую подборку кадров с Девой, которую снова заметили со своим молодым парнем на прогулке после покупок. Как известно, Дева влюблена в Луку Саландра, он родился и живет в Париже, также является моделью и активно ведет социальные сети.

Ранее уже сообщалось, что двое молодых людей познакомились и полюбили друг друга в модных кругах. Теперь они активно общаются и нередко устраивают совместные прогулки, хоть юноша живет во Франции.

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