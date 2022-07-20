Ксенія розповіла про підтримку, що допомагає їй бути на плаву.

Українська актриса та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина в Інстаграм часто ділиться новими кадрами, розповідає про пригоди та не забуває розкрити трохи інформації про себе. На цей раз Ксенія розповіла про те, що її підтримує.

Зрозуміло, мова була про спілкування із сином, який завжди на її боці.

«Сьогодні я дивлюся на неприємні події і беру з них сили: я і далі працюватиму над собою, буду центром свого всесвіту, буду з любов'ю та довірою до світу, розвиватись і ставати кращим.

А поки що їду приділити собі увагу та побалувати свою богиню. І не треба нам тут казати, що українці постаріли на 15 років. Ми вміємо стежити за собою, здоров'ям та за зовнішнім виглядом. Де б я не була, я бачила, що найкрасивіші та найдоглянутіші, стильні дівчата – українки» - пише Ксенія.

У Сторі Ксенія знову висловилася про зраду близької їй людини, намагаючись при цьому не розкривати особливих деталей.

"Привіт друзі. В останній тиждень життя наче перевіряє мене на міцність. А мені все хочеться спитати, може вистачить? Такий сильний стрес, який ми зараз проживаємо, на всіх відображається по-різному. І на жаль, дехто не проходить випробування. Вивертають назовні свої слабкі сторони і опускаються нижче за плінтус. У моєму житті вже траплялися зради раніше, я просто думала, що зі мною щось не так» - пише Ксенія.

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