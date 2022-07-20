Ксения рассказала о поддержке, которая помогает ей быть на плаву.

Украинская актриса и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина в Инстаграм часто делится новыми кадрами, рассказывает о приключениях и не забывает раскрыть немного информации о себе. В этот раз Ксения рассказала о том, что ее поддерживает.

Разумеется, речь была об общении с сыном, который всегда на ее стороне.

«Сегодня я смотрю на неприятные события и беру из них силы: я и дальше буду работать над собой, буду центром своей вселенной, буду с любовью и доверием к миру, развиваться и становиться лучше.

А пока что еду уделить себе внимание и побаловать свою богиню. И не надо нам тут говорить, что украинцы постарели на 15 лет. Мы умеем следить за собой, здоровьем и за внешним видом. Где бы я ни была, я видела, что самые красивые и самые ухоженные, стильные девушки – украинки» - пишет Ксения.

В Стори Ксения снова высказалась о предательстве близкого ей человека, стараясь при этом не раскрывать особых деталей.

«Привет, друзья. В последнюю неделю жизнь словно проверяет меня на прочность. А мне все хочется спросить, может хватит? Такой сильный стресс, который мы проживаем сейчас, на всех отображается по-разному. И к сожалению, некоторые не проходят испытание. Выворачивают наружу свои слабые стороны и опускаются ниже плинтуса. В моей жизни уже случались измены ранее, я просто думала, что со мной что-то не так» - пишет Ксения.

Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала украинцам, как они постоянно спонсируют россию.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Злату Огневич.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошеломила видом, показав, есть ли у нее ботокс.