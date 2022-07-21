Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, після невеликого періоду затишшя, пов'язаного з тижневою відпусткою, повертається до активного життя та кар'єри. А також починає знову активювати у своєму Інстаграмі .

Так, Христина Горняк підібрала повсякденний образ у темних тонах, продемонструвавши стильний аутфіт, який цього літа так і хочеться повторити. Надихаємось!

Після повернення з відпустки Христина одягла літній костюм коричневого відтінку: сорочку оверсайз та широкі шорти, які доповнила білою футболкою та чорним ременем. У руках стильна юристка тримала склянку з водою та телефон. З аксесуарів Горняк також взяла сережки-кільця та кулон. Волосся вона зібрала на потилиці, а макіяж зробила ледь помітним.

Варто зазначити, що Володимир Остапчук одружився з юристом Христиною Горняк 15 жовтня 2020 року. Весільна церемонія проходила у заміському комплексі під Києвом. У січні 2021 року Володимир Остапчук повідомив, що дружина взяла його прізвище.



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