Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, после небольшого периода затишья, связанного с недельным отпуском, возвращается к активной жизни и карьере. А также начинает снова активничать в своем Инстаграм.

Так, Кристина Горняк подобрала повседневный образ в темных тонах, продемонстрировав стильный аутфит, который этим летом так и хочется повторить. Вдохновляемся!

После возвращения из отпуска Кристина надела летний костюм коричневого оттенка: рубашку оверсайз и широкие шорты, которые дополнила белой футболкой и черным ремнем. В руках стильная юристка держала стакан с водой и телефон. Из аксессуаров Горняк также взяла серьги-кольца и кулон. Волосы она собрала на затылке, а макияж сделала едва заметным.

Стоит отметить, что Владимир Остапчук женился на юристе Кристине Горняк 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. В январе 2021 года Владимир Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию.

Напомним, что жена Остапчука очаровала женственным образом в платье бельевого стиля.

Как сообщала Politeka, Остапчук с женой показали свой дом-мечту, как он выглядит.

Также Politeka писала, что эффектная жена Остапчука в вышиванке пленила женственными формами.