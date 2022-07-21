На своїй сторінці в Instagram Марина, яка зараз перебуває в рідній Вінниці, поділилася міркуваннями про життя.
"Після кожної бурі, настає спокій…Після дощу, виходить сонце…Після бурхливої ночі, настає світлий світанок…Після тривоги, настає довгоочікувана тиша та спокій…Після спустошення, всеодно з‘являються сили піднятися та крокувати далі…", — розмірковує Боржемська.
Зіркова тренерка також розповіла, як ставиться до змін у житті.
"Наше життя настільки різноманітне та багатогранне, тільки потрібно додати трішечки зусиль, щоб це відчути та продовжити цінувати те, що тобі пропонує доля та всесвіт😉. Віра в ЗСУ – непохитна. Всі зміни завжди на краще", — наголосила Марина.
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Шанувальники в коментарях захоплюються і зовнішністю, і особистістю зірки "Зважені та щасливі":
"Мариночко, як завжди СУПЕР. Ніжна, тендітна, лагідно ❤️.Навіть в окулярах, від Вас іде таке тепло, яке надає мені впевненості😍. Дякую Вам за ВСЕ 🙏. Я дуже радію змінам, які зі мною вже відбулися, і зупинятися на цьому я не буду. Я не думала, що в мене щось вийде, але з кожним днем я бачу все кращі результати";
"Ви така красива і внутрішньо, і зовнішньо".
Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика відповіла, через що мало не розірвала шлюб із зіркою.
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