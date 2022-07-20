Як пише Politeka.net, Маша Полякова – дочка української суперзірки Олі Полякової. 17-річна дівчина займається музикою, співає у групі, а також активно веде блоги в різних соцмережах. А цього разу Маша показала, як змінила образ, поділившись кадрами у ТікТок.

На нових кадрах можна побачити кіски, які Полякова вирішила заплести.

"І ніхто ніколи не захоче розглянути зсередини мене", - написала Маша.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Копія мами", "Чому всі в цьому тренді такі красиві", "Так що змінилося", "Якщо не вмієш писати російською, то пиши українською мовою", "Ти дуже красива є і була. Ти найкраща", "Найкрасивіша тиктокерша", "А що змінилося крім зачіски", "Маша так схожа на маму, не відрізнити", "Капа з леді Діани?", "Булочка з корицею".

Нагадаємо, донька Полякової опинилася в центрі скандалу, з'явилися подробиці

А ще Politeka повідомляла, що доньку Полякової прийняли до престижного університету, куди вступила Маша.

Також Politeka писала, що дочка Полякової показала зіркову маму, яка прикрилася лише рушником.