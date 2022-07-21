На своей странице в Instagram Марина, которая сейчас находится в родной Виннице, поделилась размышлениями о жизни.
"После каждой бури, наступает покой… После дождя, выходит солнце… После бурной ночи, наступает светлый рассвет… После тревоги, наступает долгожданная тишина и покой… После опустошения, все равно появляются силы подняться и шагать дальше…", — верит Марина.
Звездная тренер также рассказала, как относится к изменениям в жизни.
"Наша жизнь настолько разнообразна и многогранна, только нужно приложить немного усилий, чтобы это почувствовать и продолжить ценить то, что тебе предлагает судьба и вселенная. Вера в ВСУ – непоколебимая. Все перемены всегда к лучшему", — подчеркнула Марина.
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Поклонники в комментариях восхищаются и внешностью, и личностью звезды "Зважені та щасливі":
"Мариночка, как всегда СУПЕР. Нежная, хрупкая, ласковая ❤️.Даже в очках, от Вас идет такое тепло, которое придает мне уверенности😍. Спасибо Вам за ВСЕ 🙏. Я очень радуюсь изменениям, которые со мной уже произошли, и останавливаться на этому я не буду. Я не думала, что у меня что-то получится, но с каждым днем я вижу все лучшие результаты";
"Вы так красивы и внутренне, и внешне".
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