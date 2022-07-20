Популярний український лікар-педіатр Євген Комаровський, який народився і все життя мешкав у Харкові, пояснив, чому він не збирається переходити на українську мову.

У своєму Youtube-блозі він заявив , що російська мова не асоціюється у нього з агресією кремля, путіним та російськими окупантами.

"Це мова, якою я думаю. Мені так комфортніше. Я давно висловив свою позицію, і її не змінюю. Я не асоціюю російську мову з рашизмом і путіним. Це мова моїх батьків, мова моїх дітей, моїх друзів. Це мова 99% мого найближчого оточення. Чому я маю її зрадити?", - розповів Комаровський.

Лікар зізнається, що розуміє українську мову, але не зможе нею розмовляти так, як російською.

Комаровський дорікнув людям, які хочуть отримувати контент рідною українською мовою, у тому, що вони "розділяють" суспільство.

"Людину визначають вчинки, відповіді на запитання, що таке добре і що таке погано. Я знаю багато негідників, які красиво українською мовою кажуть абсолютно злочинні речі... Я хочу бути далі від цієї маячні. Люди по-іншому оцінюються у 21 столітті ", - вважає Комаровський.

Нагадаємо, доктор Комаровський дав українцям пораду, як жити далі.

Також Євген Комаровський розповів, з яким болем переживає новини про обстріли Харківщини.

Крім того, доктор Євген Комаровський висміяв черговий фейк російської пропаганди.