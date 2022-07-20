Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова відповіла, через що мало не розірвала шлюб із зірковим чоловіком.

Як пише Politeka.net , Катя Репяхова - успішна українська блогерка, яка одружена з музикантом Віктором Павліком. А торік дівчина народила первістка – сина Михайла. Не забуває Репяхова і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила поговорити із фанами.

"Можливо, є питання", - написала Катя.

"Через що мало не розірвали шлюб із Віктором Павликом", - запитав фанат.

"Начебто не планувала розривати. Адвоката шукала для своєї подружки, теж блогера, але не для себе", - написала Катя.

"Як Віктор Павлик сприйняв новину про смерть Руслани Писанки. Він знав її особисто?", - запитав ще один фан.

"Шок, як і у всіх людей", - зазначила Катя та поділилася спільною фотографією Руслани та Віктора.

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