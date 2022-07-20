Як пише Politeka.net , Катя Репяхова - успішна українська блогерка, яка одружена з музикантом Віктором Павліком. А торік дівчина народила первістка – сина Михайла. Не забуває Репяхова і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила поговорити із фанами.
"Можливо, є питання", - написала Катя.
"Через що мало не розірвали шлюб із Віктором Павликом", - запитав фанат.
"Начебто не планувала розривати. Адвоката шукала для своєї подружки, теж блогера, але не для себе", - написала Катя.
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"Як Віктор Павлик сприйняв новину про смерть Руслани Писанки. Він знав її особисто?", - запитав ще один фан.
"Шок, як і у всіх людей", - зазначила Катя та поділилася спільною фотографією Руслани та Віктора.
Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика у трендовому костюмі показала свою форму після пологів .
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