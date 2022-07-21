На офіційній сторінці "Дизель шоу" в Instagram розмістили відео зі зйомок ситкому "Вижити за будь-яку ціну". На кадрах можна спостерігати невдалі дублі серіалу за участі Вікторії Булітко, Єгора Крутоголова, Юлії Мотрук, Яни Глущенко, Олександра Бережка та Євгена Сморигіна.

"Виявляється, виживають за будь-яку ціну не лише герої на екрані, але й наші актори. Тільки подивіться, що їм доводиться терпіти після команди «Стоп. Знято». Ексклюзивно показуємо, що відбувалося на знімальному майданчику 8 серії «Вижити за будь-яку ціну». Як це було та що з того вийшло — порівнюйте й насолоджуйтеся унікальними кадрами 😎", — сказано в описі до відео.

Так, наприклад, можна побачити невдалі падіння Бережка та Глущенко, а також постійні обмовки акторів, які за кадром здебільшого спілкуються російською мовою.

Нагадаємо, раніше керівництво "Дизель шоу" потрапило в скандал. Спершу контентмейкер Микола Федосенков висунув "Дизель Студіо" претензії щодо невиплати зарплат співробітникам. На це керівництво студії агресивно відреагувало. Дісталося й Ксенії Мішиній, яка втрутилася в конфлікт.

Пізніше сестра покійної Марини Поплавської заявила, що керівництво «Дизелів» організувало для актриси пишний похорон, але фактично за гроші, які не виплатили її сім'ї.

Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика відповіла, через що мало не розірвала шлюб із зіркою.

Як повідомляла Politeka, доктор Комаровський здивував заявою про українську мову: "Хочу бути далі від цієї маячні".

Також Politeka писала, що дочка Олі Полякової кардинально змінила імідж, вразивши виглядом.