На официальной странице "Дизель шоу" в Instagram разместили видео со съемок ситкома "Выжить любой ценой". На кадрах можно наблюдать неудачные дубли сериала с участием Виктории Булитко, Егора Крутоголова, Юлии Мотрук, Яны Глущенко, Александра Бережка и Евгения Сморыгина.

"Оказывается, выживают любой ценой не только герои на экране, но и наши актеры. Только посмотрите, что им приходится терпеть после команды «Стоп. Снято». Эксклюзивно показываем, что происходило на съемочной площадке 8 серии «Выжить за любой какую цену». Как это было и что из этого получилось — сравнивайте и наслаждайтесь уникальными кадрами 😎", — сказано в описании к видео.

Так, например, можно увидеть неудачные падения Бережко и Глущенко, а также постоянные оговорки актеров, которые за кадром в большинстве своем общаются на русском языке.

Напомним, ранее руководство "Дизель шоу" попало в скандал. Сначала контентмейкер Николай Федосенков выдвинул "Дизель Студио" претензии по невыплате зарплат сотрудникам. На это руководство студии агрессивно отреагировало. Досталось и вмешавшейся в конфликт Ксении Мишиной.

Позже сестра покойной Марины Поплавской заявила, что руководство «Дизелей» организовало для актрисы пышные похороны, но фактически за деньги, которые не выплатили ее семье.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика ответила, из-за чего чуть не разорвала брак со звездой.

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