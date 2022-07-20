Як повідомляє Politeka.net , епатажний MELOVIN (Костянтин Бочаров) любить приголомшувати публіку своїми сміливими перевтіленнями. На своїй сторінці в Інстаграм співак з'явився перед шанувальниками в оновленому луку.

MELOVIN, Меловін, Костянтин Бочаров

Зокрема, Костянтин Бочаров, український виконавець відоміший під псевдонімом MELOVIN, радикально змінив імідж.

На кадрах видно, що MELOVIN одягнув просту чорну футболку. Його темні локони залишилися схоже у минулому, співак коротко підстригся і пофарбував волосся в платиновий блонд. Цікаво, що на його руках був гострий манікюр у чорному кольорі.

Користувачі мережі прийняли на ура таке перевтілення і відсипали співакові пару компліментів: "Невелике повернення до образу 2019", "Здається, я не можу закрити цей пост", "Люблю тебе різним, але цей колір просто в серці. Магнетичний", "Вау , тобі підходить новий стиль", "Навіть серце завмерло!".

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Варто зазначити, що перед українцями Костянтин Бочаров уперше з'явився саме в образі блондина. Це було 2015 року на кастингу для пісенного шоу "Х-Фактор".

Нагадаємо, що MELOVIN не стримався після слів Могилевської про українську мову.

Як повідомляла Politeka, Melovin розповів, як Марченко обходилася з ним за лаштунками "Х-Фактора".

Також Politeka писала, що Melovin не стримав почуттів поруч з новою коханою з "Танців з зірками".