На своїй сторінці в Інстаграм співак з'явився перед шанувальниками в оновленому луку.

Як повідомляє Politeka.net , епатажний MELOVIN (Костянтин Бочаров) любить приголомшувати публіку своїми сміливими перевтіленнями. На своїй сторінці в Інстаграм співак з'явився перед шанувальниками в оновленому луку.

Зокрема, Костянтин Бочаров, український виконавець відоміший під псевдонімом MELOVIN, радикально змінив імідж.

На кадрах видно, що MELOVIN одягнув просту чорну футболку. Його темні локони залишилися схоже у минулому, співак коротко підстригся і пофарбував волосся в платиновий блонд. Цікаво, що на його руках був гострий манікюр у чорному кольорі.

Користувачі мережі прийняли на ура таке перевтілення і відсипали співакові пару компліментів: "Невелике повернення до образу 2019", "Здається, я не можу закрити цей пост", "Люблю тебе різним, але цей колір просто в серці. Магнетичний", "Вау , тобі підходить новий стиль", "Навіть серце завмерло!".

Варто зазначити, що перед українцями Костянтин Бочаров уперше з'явився саме в образі блондина. Це було 2015 року на кастингу для пісенного шоу "Х-Фактор".

Нагадаємо, що MELOVIN не стримався після слів Могилевської про українську мову.

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