На своей странице в Инстаграм певец предстал перед поклонниками в оновленном луке.

Как сообщает Politeka.net, эпатажный MELOVIN (Константин Бочаров) любит ошеломлять публику своими смелыми перевоплащениями. На своей странице в Инстаграм певец предстал перед поклонниками в оновленном луке.

В частности, Константин Бочаров, украинский исполнитель более известный под псевдонимом MELOVIN, радикально сменил имидж.

На кадрах видно, что MELOVIN надел простую черную футболку. Его темные локоны остались похоже в прошлом, певец коротко подстригся и покрасил волосы в платиновый блонд. Примечательно, что на его руках был острый маникюр в черном цвете.

Пользователи сети приняли на ура такое перевоплощение и отсыпали певцу парочку комплиментов: "Небольшое возвращение к образу 2019", "Кажется, я не в силах закрыть этот пост", "Обожаю тебя разным, но этот цвет просто в сердце. Магнетический", "Вау, тебе подходит новый стиль", "Даже сердце замерло!".

Стоит отметить, что перед украинцами Константин Бочаров впервые появился именно в образе блондина. Это было в 2015 году на кастинге для песенного шоу "Х-Фактор".

Напомним, что MELOVIN не сдержался после слов Могилевской об украинском языке.

Как сообщала Politeka, Melovin рассказал, как Марченко обходилась с ним за кулисами "Х-Фактора".

Также Politeka писала, что Melovin не сдержал чувств рядом с новой возлюбленной из "Танців з зірками".