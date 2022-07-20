Как сообщает Politeka.net, эпатажный MELOVIN (Константин Бочаров) любит ошеломлять публику своими смелыми перевоплащениями. На своей странице в Инстаграм певец предстал перед поклонниками в оновленном луке.
В частности, Константин Бочаров, украинский исполнитель более известный под псевдонимом MELOVIN, радикально сменил имидж.
На кадрах видно, что MELOVIN надел простую черную футболку. Его темные локоны остались похоже в прошлом, певец коротко подстригся и покрасил волосы в платиновый блонд. Примечательно, что на его руках был острый маникюр в черном цвете.
Пользователи сети приняли на ура такое перевоплощение и отсыпали певцу парочку комплиментов: "Небольшое возвращение к образу 2019", "Кажется, я не в силах закрыть этот пост", "Обожаю тебя разным, но этот цвет просто в сердце. Магнетический", "Вау, тебе подходит новый стиль", "Даже сердце замерло!".
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Стоит отметить, что перед украинцами Константин Бочаров впервые появился именно в образе блондина. Это было в 2015 году на кастинге для песенного шоу "Х-Фактор".
Напомним, что MELOVIN не сдержался после слов Могилевской об украинском языке.
Как сообщала Politeka, Melovin рассказал, как Марченко обходилась с ним за кулисами "Х-Фактора".
Также Politeka писала, что Melovin не сдержал чувств рядом с новой возлюбленной из "Танців з зірками".