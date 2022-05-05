Так, в інтерв'ю "Зірковому шляху" артист зізнався, що його дивує, чому деякі українці досі не розуміють, чому настільки важливо відмовитися від російської мови назавжди. Зараз, коли тисячі людей помирають за мову, землю, кордони.

Саме мова є великим кордоном України, зазначив MELOVIN. Наприклад, якби у Франції хто-небудь сказав, щоб там була ще якась офіційна мова, як сказала Могилевська, то цього ніхто б не зрозумів.

"Ну це ж взагалі п**дець. Я не знаю, як це можна перекрутити у себе в голові, щоб озвучити взагалі під час війни. І не тільки під час війни мислю, про те, що в Україні має бути друга державна мова. Мова агресора, який напав на нашу країну. Наташа, що ти пила?",- зізнався артист.

У коментарях багато хто підтримав MELOVIN'A:

"Я теж була в шоці від заяв Могилевської. А Мел - молодець! Обожнюю його. Спасибі за інтерв'ю", "Мій котик-правдоруб", "Так як ми українці, повинні говорити українською мовою", "Згодна на всі 1000%!!! Треба починати вчити українську мову, навіть якщо раніше розмовляли російською!".

Нагадаємо, у березні, вже після повномасштабного вторгнення рф в Україну, Могилевська висловила впевненість у тому, що в нашій країні недостатньо однієї державної мови.

"Я буду першою, хто після війни буде вимагати, просити, говорити, що Україна повинна мати три мови державних. Зрозуміло, що сьогодні весь світ нікуди не може дітися без англійської мови і наші діти всі його знають – для них це друга рідна мова. І половина України говорить російською мовою, половина України говорить українською мовою.... Чим більше мов ти знаєш, тим більше ти людина. Але сьогодні, під час війни, українська мова – це зброя", – висловила свою думку Могилевська.

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