Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Melovin (Костя Бочаров), який брав участь у "Танцях з зірками", більше не приховує своїх почуттів до партнерки по танцях Лізи Русіної. Нещодавно в інтерв'ю Каті Осадчій співак зізнався, що вони з танцівницею зустрічаються. А тепер на сторінці програми "Зірковий шлях" опублікували романтичне відео з цією парочкою.

У ролику Melovin і Ліза Русіна відображені в напівтемряві домашньої обстановки. Парочка стоїть обличчям один до одного, вони разом наспівують пісню, яка звучить на тлі, а потім притискаються один до одного. Видно, що почуття у цих двох просто вирують.

У підписі до відео написали:"MELOVIN не приховує своїх почуттів. Нещодавно співак @melovin_official і танцівниця Ліза Русіна зізналися - вони зустрічаються. Красива пара, згодні?". Користувачі тут же почали коментувати ролик: "Дуже красива пара! Згодні!", "Красиві", "Дуже красиві і талановиті", "Головне, щоб це було по-справжньому. А не заради піару", "Звичайно, дуже красиві".

Нагадаємо, Melovin показав непідробні почуття з новою коханою: "Зізнайтеся, ви всі чекали...".

Як повідомляла Politeka, Melovin звернувся до Аліни Паш після її перемоги в нацвідборі "Євробачення": "Ти заслуговуєш весь світ".

Також Politeka писала, що MELOVIN здався з новою зачіскою і отримав несподівану реакцію: "Це занадто для мене".