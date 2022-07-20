На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як готувати домашнє морозиво або ж семіфредо.
"Легкий рецепт, який обов'язково потрібно приготувати влітку. Смачне натуральне морозиво, яке довго тримає текстуру у морозильній камері - чистий домашній пломбір 😋 Вам точно сподобається!", — радить Ярославський.
На скляну форму 1,5 л нам знадобиться:
🔹7 жовтків;
🔹100 г цукру;
🔹20г коньяку;
🔹350г вершків 30-35% жирності;
🔹додатково можна використовувати свіжі ягоди, горіхи, шоколад.
Спершу в скляну або ж металеву миску додаєму цукор та жовтки, перемішуємо вінчиком та ставимо на водяну баню на середній вогонь, інтенсивно помішуємо.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
"Не штрафуватимуть": українцям повідомили про нові правила фінзвітності
Виведення монет із обігу: НБУ повідомив про важливі зміни
"Божа кара, не інакше": в Росії палає сильна пожежа, полум'я виривається з-під дахів
"Скільки разів ми просили закрити небо": мама 4-річної Лізи прийшла до тями і поділилася горем
"Якщо користуєтесь термометром, нагріваємо до 80℃. Але дуже обережно, щоб не згорнулись жовтки. Можлива і менша температура — нічого страшного.Якщо не маєте термометра, доведіть суміш до гарячого стану, щоб вона стала щільною і цукор повністю розчинився. Не забувайте постійно інтенсивно помішувати. Коли цукор розчиняється, суміш плотніє і насичується повітрям", — пояснює "Майстер Шеф". Наприкінці він додає трохи коньяку для смаку, але можна і без нього.
Готову суміш потрібно відставити та дати їй трохи охолонути, накривши харчовою плівкою. ⠀
"Окремо збийте на середніх оборотах охолоджені вершки так, щоб вийшла не дуже щільна піна. Для найкращого результату краще, щоб вони постояли у холодильнику 24 години. Так вони будуть найстабільніші при збиванні. Далі акуратно вінчиком чи кондитерською лопаткою змішайте вже кімнатної температури збиті жовтки з холодними вершками", — розповідає Ярославський.
Форму для морозива варто застелити одноразовою плівкою. Заливаємо суміш та відправляємо в морозилку на 6-8 годин або на ніч.
"Після заморозки дістаньте з форми або за бажанням можете подавати з ягодами або розтопленим шоколадом, подрібненими горішками. Горіхи краще підсмажити заздалегідь. До речі, їх можна додавати і в середину десерту, як і шоколад", — додає Володимир.
Нагадаємо, суддя "Майстер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.
Також повідомлялося, що Володимир Ярославський чесно відповів, як прийшов у свою професію.
Крім того Politeka писала, що Володимир Ярославський з "Майстер Шеф" потрапив під шквал критики через перетин кордону - Мартиновська заступилася.