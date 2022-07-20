На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як готувати домашнє морозиво або ж семіфредо.

"Легкий рецепт, який обов'язково потрібно приготувати влітку. Смачне натуральне морозиво, яке довго тримає текстуру у морозильній камері - чистий домашній пломбір 😋 Вам точно сподобається!", — радить Ярославський.

На скляну форму 1,5 л нам знадобиться:

🔹7 жовтків;

🔹100 г цукру;

🔹20г коньяку;

🔹350г вершків 30-35% жирності;

🔹додатково можна використовувати свіжі ягоди, горіхи, шоколад.

Спершу в скляну або ж металеву миску додаєму цукор та жовтки, перемішуємо вінчиком та ставимо на водяну баню на середній вогонь, інтенсивно помішуємо.

"Якщо користуєтесь термометром, нагріваємо до 80℃. Але дуже обережно, щоб не згорнулись жовтки. Можлива і менша температура — нічого страшного.Якщо не маєте термометра, доведіть суміш до гарячого стану, щоб вона стала щільною і цукор повністю розчинився. Не забувайте постійно інтенсивно помішувати. Коли цукор розчиняється, суміш плотніє і насичується повітрям", — пояснює "Майстер Шеф". Наприкінці він додає трохи коньяку для смаку, але можна і без нього.

Готову суміш потрібно відставити та дати їй трохи охолонути, накривши харчовою плівкою. ⠀

"Окремо збийте на середніх оборотах охолоджені вершки так, щоб вийшла не дуже щільна піна. Для найкращого результату краще, щоб вони постояли у холодильнику 24 години. Так вони будуть найстабільніші при збиванні. Далі акуратно вінчиком чи кондитерською лопаткою змішайте вже кімнатної температури збиті жовтки з холодними вершками", — розповідає Ярославський.

Форму для морозива варто застелити одноразовою плівкою. Заливаємо суміш та відправляємо в морозилку на 6-8 годин або на ніч.

"Після заморозки дістаньте з форми або за бажанням можете подавати з ягодами або розтопленим шоколадом, подрібненими горішками. Горіхи краще підсмажити заздалегідь. До речі, їх можна додавати і в середину десерту, як і шоколад", — додає Володимир.



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