Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар і суддя проекту "Майстер Шеф". Зірка після початку війни зайнявся організацією благодійних вечерь, а також пише книгу з колегою Ольгою Мартиновською про українську кухню. Але не забуває знаменитість і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішив поговорити з українцями, запропонувавши задавати питання.

"Ви завжди любили кулінарію? Або це прийшло з певним часом?",- запитав фанат.

"Пам'ятаю, з 11 років вже щось готував і грався в кафе з братом і сестрою. І вже з 13 років хліб вдома був на мені, ну вже так і пішло. З 15 років навчання і з 16 років вже готував на весіллях (на вихідних від навчання). З 17 років стояв на змінах як м'ясник і на холодному процесі", - розповів Володимир.

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