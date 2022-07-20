На своей странице в Instagram шеф-повар показал, как готовить домашнее мороженое или семифредо.

"Легкий рецепт, который обязательно нужно приготовить летом. Вкусное натуральное мороженое, долго держащее текстуру в морозильной камере - чистый домашний пломбир 😋 Вам точно понравится!", - советует Ярославский.

На стеклянную форму 1,5 л нам понадобится:

🔹7 желтков;

🔹100 г сахара;

🔹20г коньяка;

🔹350г сливок 30-35% жирности;

🔹дополнительно можно использовать свежие ягоды, орехи, шоколад.

Сначала в стеклянную или металлическую миску добавляем сахар и желтки, перемешиваем венчиком и ставим на водяную баню на средний огонь, интенсивно помешиваем.

"Если пользуетесь термометром, нагреваем до 80℃. Но очень осторожно, чтобы не свернулись желтки. Возможна и меньшая температура — ничего страшного. Если нет термометра, доведите смесь до горячего состояния, чтобы она стала плотной и сахар полностью растворился. Не забывайте постоянно интенсивно помешивать. Когда сахар растворяется, смесь плотнеет и насыщается воздухом", - объясняет "Мастер Шеф". В конце он добавляет чуть-чуть коньяка для вкуса, но можно и без него.

Готовую смесь нужно отставить и дать немного остыть, накрыв пищевой пленкой. ⠀

"Отдельно взбейте на средних оборотах охлажденные сливки так, чтобы получилась не очень плотная пена. Для лучшего результата лучше, чтобы они постояли в холодильнике 24 часа. Так они будут самые стабильные при взбивании. Дальше аккуратно венчиком или кондитерской лопаткой смешайте уже комнатной температуры взбитые желтки с холодными сливками", - рассказывает Ярославский.

Форму для мороженого следует застелить одноразовой пленкой. Заливаем смесь и отправляем в морозилку на 6-8 часов или ночью.

"После заморозки достаньте из формы или по желанию можете подавать с ягодами или растопленным шоколадом, измельченными орешками. Орехи лучше поджарить заранее. Кстати, их можно добавлять и внутрь десерта, как и шоколад", - добавляет Владимир.



Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

Также сообщалось, что Владимир Ярославский честно ответил, как пришел в свою профессию.

Кроме того Politeka писала, что Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы – Мартыновская вступилась .