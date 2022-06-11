Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - відомий паризький шеф-кухар українського походження. Також зірка судить проект" Майстер Шеф " і пише Кулінарні книги. Після початку війни зірка зайнялася книгою про українські кухні, а також влаштовує благодійні вечері, щоб зібрати гроші на підтримку України в цей важкий час. Для останньої вечері в Празі приїхав і її колега Володимир Ярославський.

Незважаючи на благою місію не всі українці оцінили роботу шеф-кухарів. У публікації про захід багато розкритикували Володимира, який покинув Україну, хоча багато чоловіків не можуть виїхати з України.

Ольга вирішила стати на захист колеги, знявши кілька сторіс.

"Друзі, з вашого дозволу, на секундочку маленьке пояснення, що стосується коментарів під останнім моїм постом, в якому я пишу про нашу благодійну вечерю в Празі, так. Питання, Як Володимир виїхав, що він втік з країни, або Коля або Вова. Ніхто нікуди не втік, за законодавством є певні мотиви, за якими, навіть чоловік може виїхати на кілька днів і повернутися в Україну. Так вони і зробили, вони зараз на місці, на своїх роботах, виконують свої зобов'язання. Ну, соррі, як ми будемо робити якісь великі речі, якщо будемо сидіти на місці в Києві або в селах. Будь ласка, будьте толерантними, дякую", - сказала Ольга.

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